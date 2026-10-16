'जेलर 2' का खुमार, कंपनी ने अपने 3,500 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए रखी स्पेशल स्क्रीनिंग
मनोरंजन
चेन्नई की रियल एस्टेट कंपनी कैसाग्रैंड ने अपने 3,500 से ज्यादा कर्मचारियों को फिल्म 'जेलर 2' दिखाने के लिए खास इंतजाम किया। कंपनी ने अलग-अलग शहरों में फिल्म की पहले दिन की स्क्रीनिंग रखी। इससे कर्मचारियों को एक साथ फिल्म देखने का मौका मिला। इस आयोजन को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह देखने को मिला।
काम से ब्रेक लेकर कर्मचारियों ने देखी 'जेलर 2'
इस आयोजन का मकसद था कि सभी को रोजमर्रा के काम से हटकर थोड़ा मजेदार ब्रेक मिले। साथ ही, सब मिलकर अपनी पसंदीदा चीज यानी फिल्में देखकर एक-दूसरे के करीब आ सकें। कैसाग्रैंड ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी टीम की भावना को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि फिल्में कैसे काम करने की जगह को और भी जीवंत और आपस में जुड़ा हुआ महसूस करा सकती हैं।