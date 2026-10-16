'जेलर 2' का खुमार, कंपनी ने अपने 3,500 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए रखी स्पेशल स्क्रीनिंग

इस आयोजन का मकसद था कि सभी को रोजमर्रा के काम से हटकर थोड़ा मजेदार ब्रेक मिले। साथ ही, सब मिलकर अपनी पसंदीदा चीज यानी फिल्में देखकर एक-दूसरे के करीब आ सकें। कैसाग्रैंड ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी टीम की भावना को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि फिल्में कैसे काम करने की जगह को और भी जीवंत और आपस में जुड़ा हुआ महसूस करा सकती हैं।