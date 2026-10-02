कार्ली रे जेपसेन के 2027 टूर का हुआ ऐलान, जानिए ये टूर कब होगा शुरू

यह टूर 15 अप्रैल, 2027 को एडमंटन से शुरू होगा। इसके बाद, यह वैंकूवर, लॉस एंजिल्स और बोस्टन जैसे बड़े शहरों में अपना पड़ाव डालेगा और 29 मई को मॉन्ट्रियल में इसका समापन होगा।

अगर आप इस टूर के लिए जल्द से जल्द टिकट पाना चाहते हैं, तो कार्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

इससे आपको 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली आर्टिस्ट प्रीसेल का फायदा मिलेगा। आम लोगों के लिए टिकटों की बिक्री 8 अक्टूबर से शुरू होगी।