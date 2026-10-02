कार्ली रे जेपसेन के 2027 टूर का हुआ ऐलान, जानिए ये टूर कब होगा शुरू
मशहूर गायक कार्ली रे जेपसेन ने अपने नए एल्बम के बाद अपने अब तक के सबसे बड़े नॉर्थ अमेरिकन टूर का ऐलान किया है।
इस टूर को 'डे एंड नाइट टूर' नाम दिया गया है। उनका नया एल्बम 18 सितंबर, 2026 को रिलीज होने वाला है। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने अपने फैंस के लिए एक खास मैसेज भी साझा किया है।
उन्होंने कहा, "इस स्प्रिंग 'डे एंड नाइट टूर 2027' में आप सभी से मिलने का मुझे बेसब्री से इंतजार है।"
कार्ली की प्रीसेल रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर को होगी बंद
यह टूर 15 अप्रैल, 2027 को एडमंटन से शुरू होगा। इसके बाद, यह वैंकूवर, लॉस एंजिल्स और बोस्टन जैसे बड़े शहरों में अपना पड़ाव डालेगा और 29 मई को मॉन्ट्रियल में इसका समापन होगा।
अगर आप इस टूर के लिए जल्द से जल्द टिकट पाना चाहते हैं, तो कार्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इससे आपको 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली आर्टिस्ट प्रीसेल का फायदा मिलेगा। आम लोगों के लिए टिकटों की बिक्री 8 अक्टूबर से शुरू होगी।