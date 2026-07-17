'जन नायकन' के साथ आखिरी बार पर्दे पर नजर आएंगे विजय

विजय की इन फिल्मों पर हुई थी नोटों की बारिश, क्या 'जन नायकन' तोड़ पाएगी रिकॉर्ड?

लेखन ज्योति सिंह 05:26 pm Jul 17, 202605:26 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, 'जन नायकन' सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है। एच विनोथ के निर्देशन में बनी ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें थलापति विजय मुख्य किरदार में नजर आएंगे। 23 जुलाई, 2026 को दुनियाभर में आ रही इस फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं। इस फिल्म के जरिए विजय न सिर्फ अपने अभिनय करियर को अलविदा कहेंगे, बल्कि पिछली सबसे कमाऊ फिल्मों को टक्कर देने की कोशिश भी करेंगे।