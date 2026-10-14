केल्विन हैरिस ने 2027 के उत्तरी अमेरिकी टूर का किया ऐलान, जानें कब से मिलेंगे टिकट
केल्विन हैरिस ने नॉर्थ अमेरिका में अपने पहले हेडलाइनिंग एरीना टूर का एलान किया है। यह टूर 1 अप्रैल, 2027 को बोस्टन से शुरू होगा और शिकागो, टोरंटो और लॉस एंजिल्स जैसे 18 शहरों में रहेगा।
UK और आयरलैंड में अपने शोज को हाउसफुल करने के बाद, वह अब अपनी शानदार EDM पार्टी को अमेरिका लेकर आ रहे हैं।
यह ऐसे समय में हो रहा है जब वहां डांस म्यूजिक की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
हैरिस टूर के प्रीसेल टिकट 19 अक्टूबर, 2026 से मिलेंगे
यह टूर 27 मई, 2027 को कैलिफोर्निया के एंगलवुड स्थित किआ फोरम में खत्म होगा। इस टूर के दौरान ब्रुकलिन के बार्कलेज सेंटर और टोरंटो के स्कॉटियाबैंक एरीना जैसे बड़े स्टेडियम में भी शो होंगे।
टिकट जल्द ही उपलब्ध होंगे। स्पॉटिफाई प्रीसेल 19 अक्टूबर, 2026 को शुरू होगा, जबकि आर्टिस्ट प्रीसेल 20 अक्टूबर, 2026 को उनकी वेबसाइट के जरिए उपलब्ध होगा।
फैंस को उनके सभी जबरदस्त हिट गाने (जैसे 'फील सो क्लोज' और 'समर') सुनने को मिलेंगे। इसके साथ ही, एक शानदार लाइव प्रोडक्शन भी होगा जो पूरे फेस्टिवल जैसा माहौल बनाएगा।