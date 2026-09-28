MTV VMAs 2026 से गायब रहे ट्रैविस केल्सी, फिर खेल के दौरान टेलर स्विफ्ट पर लुटाया प्यार
कंसास सिटी चीफ्स के स्टार खिलाड़ी ट्रैविस केल्सी 2026 के MTV VMAs में लॉस एंजेलिस में मौजूद नहीं थे।
दरअसल, वे मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा में एक गेम जीतने में व्यस्त थे। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी टेलर स्विफ्ट के लिए प्यार दिखाया।
उन्होंने बिलबोर्ड की इंस्टाग्राम पोस्ट्स को लाइक करके अपना प्यार जताया, जो टेलर के बारे में थीं। ट्रैविस, जिन्होंने इस जुलाई में टेलर से शादी की है, अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उनका पूरा साथ देते दिखे।
टेलर को मिला ये सम्मान
टेलर को MTV VMA आर्टिस्ट निर्देशक ऑनर्स अवॉर्ड से नवाजा गया है। वह ये सम्मान पाने वाली पहली शख्सियत हैं।
डकोटा जॉनसन ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। इस दौरान उन्होंने पिछले 20 सालों में म्यूजिक वीडियोज पर टेलर के प्रभाव की तारीफ भी की।
अपने भाषण में टेलर ने फैंस और MTV का उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपना सबसे नया म्यूजिक वीडियो "पेशेंट जीरो" भी रिलीज किया है।
इसमें जॉनसन और कॉलिन फारेल भी नजर आए हैं। ये उनकी 60 म्यूजिक वीडियोज की प्रभावशाली लिस्ट में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इन 60 में से 18 म्यूजिक वीडियोज का निर्देशन उन्होंने खुद किया है।