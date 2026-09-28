MTV VMAs 2026 से गायब रहे ट्रैविस केल्सी, फिर खेल के दौरान टेलर स्विफ्ट पर लुटाया प्यार

टेलर को MTV VMA आर्टिस्ट निर्देशक ऑनर्स अवॉर्ड से नवाजा गया है। वह ये सम्मान पाने वाली पहली शख्सियत हैं।

डकोटा जॉनसन ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। इस दौरान उन्होंने पिछले 20 सालों में म्यूजिक वीडियोज पर टेलर के प्रभाव की तारीफ भी की।

अपने भाषण में टेलर ने फैंस और MTV का उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपना सबसे नया म्यूजिक वीडियो "पेशेंट जीरो" भी रिलीज किया है।

इसमें जॉनसन और कॉलिन फारेल भी नजर आए हैं। ये उनकी 60 म्यूजिक वीडियोज की प्रभावशाली लिस्ट में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इन 60 में से 18 म्यूजिक वीडियोज का निर्देशन उन्होंने खुद किया है।