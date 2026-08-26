बिजी फिलिप्स ने दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर से जुड़े अपने सफर के बारे में खुलकर की बात, जानिए क्या बोलीं?

सर्जरी के बाद बिजी को एक मुश्किल समस्या झेलनी पड़ी। इन्फेक्शन होने के कारण अप्रैल में उन्हें एक और ऑपरेशन करवाना पड़ा।

मिशेल विलियम्स जैसे दोस्तों के साथ और उनके सहारे वह इस मुश्किल दौर से बाहर आ गईं और CBS के शो 'क्यूपर्टिनो' की शूटिंग भी कर रही थीं।

उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से अपनी जांच (स्कैन) करवाती रहेंगी। उन्हें उम्मीद है कि उनकी यह कहानी दूसरों को अपने स्वास्थ्य के संकेतों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी।

बिजी ने कहा, 'जानकारी होने से डरना नहीं चाहिए, यह तो सिर्फ आपको और ताकत देता है।'