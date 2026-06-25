जानिए कौन हैं अभिनेत्री कृषी थापांडा

अभिनेत्री कृषी थापांडा कौन हैं, जिनके फ्लैट में व्यवसायी का शव मिलने से हड़कंप?

लेखन ज्योति सिंह 06:29 pm Jun 25, 202606:29 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री कृषी थापांडा अचानक से चर्चा में आ गई हैं। 24 जून की रात पुलिस ने उनके बेंगलुरु स्थित फ्लैट से 33 वर्षीय व्यवसायी का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान वैशाक के रूप में की गई। खबरों के अनुसार, शख्स ने मरने से पहले अभिनेत्री से संपर्क किया था और कथित तौर पर मैसेज भेजकर आत्महत्या का इरादा जताया था। हालांकि, घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। आइए जानते हैं कि कृषि कौन हैं।