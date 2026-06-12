निर्देशक बुची बाबू सना का कबूलनामा, ट्रेलर ने 'पेड्डी' की लुटिया डुबोई; फिर भी फिल्म ने कैसे मचाई धूम?

जाह्नवी के चित्रण पर मिली आलोचना, फिर भी 'पेड्डी' ने की शानदार वापसी

फिल्म रिलीज होने के बाद जाह्नवी कपूर के किरदार के चित्रण को लेकर काफी आलोचना हुई।

कई लोगों ने कहा कि फिल्म ने हद पार कर दी है। इस पर निर्देशक बुची ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण दिया।

उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी भी महिला का अनादर करना नहीं था और वे दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से ले रहे हैं।

हालांकि, महज 2 दिन के भीतर ही फिल्म के हालात पूरी तरह बदल गए। सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों और परिवारों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के चलते फिल्म ने अपने दर्शक वर्ग को ढूंढ लिया और शानदार वापसी की।