बीटीएस के सुगा का स्पेसएक्स में निवेश, मिला बड़ा मुनाफा
बीटीएस के सुगा (मिन यूं-गी) ने चुपचाप स्पेसएक्स में निवेश किया है। उन्होंने यह निवेश 12 जून, 2026 को हुए रिकॉर्ड IPO से पहले ही कर दिया था।
इस निवेश के लिए उन्होंने दक्षिण कोरिया की वेंचर कैपिटल फर्म लिंक एसेट पार्टनर्स का सहारा लिया, जिसके पास स्पेसएक्स के शेयर हैं।
हालांकि, निवेश की सटीक रकम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह सौदा साल 2022 से पहले ही पूरा हो चुका था।
स्पेसएक्स की वैल्यूएशन और इतने करोड़ की IPO मांग
स्पेसएक्स की वैल्यूएशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में यह 46 अरब थी, जो 2021 तक बढ़कर लगभग 10 अरब तक पहुंच गई।
IPO में आम निवेशकों ने भी खूब दिलचस्पी दिखाई। सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही निवेशकों ने शेयरों में 40.5 करोड़ का निवेश कर दिया।
इस वजह से ये ऑफरिंग्स हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। वहीं, बीटीएस की एजेंसी हाइब ने इस मामले को निजी बताया। उन्होंने साफ कहा कि वे कलाकारों के निजी निवेश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते।