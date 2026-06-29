बीटीएस के सुगा का स्पेसएक्स में निवेश, मिला बड़ा मुनाफा

स्पेसएक्स की वैल्यूएशन और इतने करोड़ की IPO मांग

स्पेसएक्स की वैल्यूएशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में यह 46 अरब थी, जो 2021 तक बढ़कर लगभग 10 अरब तक पहुंच गई।

IPO में आम निवेशकों ने भी खूब दिलचस्पी दिखाई। सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही निवेशकों ने शेयरों में 40.5 करोड़ का निवेश कर दिया।

इस वजह से ये ऑफरिंग्स हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। वहीं, बीटीएस की एजेंसी हाइब ने इस मामले को निजी बताया। उन्होंने साफ कहा कि वे कलाकारों के निजी निवेश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते।