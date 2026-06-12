ब्राजील सिनेमा के दिग्गज ऑरलैंडो सेन्ना का निधन, 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
ब्राजील के जाने-माने फिल्म निर्माता ऑरलैंडो सेन्ना का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन रियो डी जनेरियो में निमोनिया की वजह से हुआ।
उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाएगा उनकी प्रभावशाली फिल्म 'इरासेमा: ऊमा ट्रांसा अमेजोनिका' के लिए, जिसका उन्होंने सह-निर्देशन किया था।
इस फिल्म में अमेजन के ट्रांस-अमेजन हाईवे पर यात्रा करने वाली एक छोटी सी लड़की की नजरों से समाज और पर्यावरण से जुड़े बड़े मुद्दों को दिखाया गया था।
ऑरलैंडो ने फिल्मों की पटकथा भी लिखी
ऑरलैंडो ने 'किंग ऑफ द नाइट' जैसी फिल्मों की पटकथा भी लिखी, जो 'टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी' यानी मर्दों के दबदबे वाले व्यवहार को चुनौती देती थीं।
वे साल 2020 में अपनी आखिरी फिल्म तक काम करते रहे। फिल्म बनाने के अलावा, उन्होंने क्यूबा के मशहूर फिल्म स्कूल के निर्देशक बनकर दुनिया भर के सिनेमा को एक नई दिशा दी।
इस स्कूल की सह-स्थापना गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने की थी। उन्होंने ब्राजील के नेशनल ऑडियोविजुअल सेक्रेटेरिएट और TV ब्राजील जैसे बड़े पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी संभाली।