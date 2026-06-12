ब्राजील सिनेमा के दिग्गज ऑरलैंडो सेन्ना का निधन, 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

ऑरलैंडो ने फिल्मों की पटकथा भी लिखी

ऑरलैंडो ने 'किंग ऑफ द नाइट' जैसी फिल्मों की पटकथा भी लिखी, जो 'टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी' यानी मर्दों के दबदबे वाले व्यवहार को चुनौती देती थीं।

वे साल 2020 में अपनी आखिरी फिल्म तक काम करते रहे। फिल्म बनाने के अलावा, उन्होंने क्यूबा के मशहूर फिल्म स्कूल के निर्देशक बनकर दुनिया भर के सिनेमा को एक नई दिशा दी।

इस स्कूल की सह-स्थापना गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने की थी। उन्होंने ब्राजील के नेशनल ऑडियोविजुअल सेक्रेटेरिएट और TV ब्राजील जैसे बड़े पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी संभाली।