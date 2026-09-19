ब्रैड पिट फिर बनेंगे जेरी लेन, लौट रहा 4,500 करोड़ कमाने वाली 'वर्ल्ड वॉर Z' का सीक्वल

इस सीक्वल को बनाने का सफर काफी लंबा रहा है। पहले डेविड फिंचर इसका निर्देशन करने वाले थे, लेकिन 2019 में उनकी योजना बदल गई। कई साल तक फिल्म को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इसके बाद अप्रैल में पैरामाउंट ने घोषणा की कि 'वर्ल्ड वॉर Z' की नई फिल्म पर काम शुरू हो गया है। ओरिजिनल फिल्म ने दुनियाभर में 4,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। ये फिल्म मैक्स ब्रुक्स के 2006 में आए उपन्यास 'वर्ल्ड वॉर Z: एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द जॉम्बी वॉर' पर आधारित थी। ऐसे में नए सीक्वल को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्सुकता है।