ब्रैड पिट को लगा बड़ा झटका, अब सबसे छोटे बेटे नॉक्स ने भी नाम से हटाया पिता का सरनेम मनोरंजन Jun 13, 2026

ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के परिवार के आपसी तनाव अब भी सुर्खियों में हैं। इस बार उनके सबसे छोटे बेटे नॉक्स को लेकर एक नई बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नॉक्स अब 'जोली-पिट' सरनेम छोड़कर सिर्फ 'जोली' का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ नॉक्स ही नहीं, उसकी बहन जहारा भी काफी समय से केवल 'जोली' सरनेम का ही इस्तेमाल कर रही है। साल 2016 में ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के अलगाव के कई साल बाद उठाया गया ये कदम दिखाता है कि उनके बीच की दरार अब भी गहरी है।