बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'पेड्‌डी' की कमाई में 13वें दिन आई गिरावट, फिर भी इन फिल्मों को चटा रही धूल

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Jun 17, 202609:38 am

क्या है खबर?

राम चरण की स्पोर्ट्स थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'पेड्‌डी' ने बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पूरे कर लिए हैं। रिलीज के बाद से पहली बार इसने अब तक का सबसे कम कारोबार किया है। कमाई के आंकड़ों में लगातार गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद 'पेड्‌डी' अन्य रिलीज फिल्मों 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3D', 'गर्वनर' और 'भारत भाग्य विधाता' को जबरदस्त धूल चटा रही है। आइए एक नजर डालते हैं इन सभी फिल्मों के ताजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर।