'पेड्‌डी' के आगे नई रिलीज फिल्मों का निकला दम

'पेड्‌डी' का पलड़ा भारी, 'मैं वापस आऊंगा', 'भारत भाग्य...' और 'हॉन्टेड 3D' का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 10:12 am Jun 16, 202610:12 am

क्या है खबर?

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' कमाई के मामले में इस वक्त सबसे आगे चल रही है। फिल्म विश्व स्तर पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर चुकी है। पिछले हफ्ते रिली हुई कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' कारोबारी दिनों में आते ही लड़खड़ा गई है। कुछ ऐसा ही हाल 'मैं वापस आऊंगा', 'गर्वनर: द साइलेंट सेवियर' और 'हाॅन्टेड 3D' का भी है। आइए जानते हैं कि कारोबारी दिनों में इन चारों फिल्मों का कलेक्शन कहां तक पहुंचा?