बॉक्स ऑफिस: 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' का बंटाधार, 'धुरंधर' ने फिर जीत ली बाजी
क्या है खबर?
नए साल में बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों का आगमन हुआ, जिनसे दर्शकों ने खूब उम्मीदें लगाईं। इसके बावजूद यह फिल्में लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रहीं। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' रिलीज के बाद से निराशाजनक कमाई कर रही है। दूसरी ओर, पुलकित सम्राट की 'राहु केतु' भी बॉक्स ऑफिस पर बेदम रही। उधर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रिलीज के 45वें दिन भी इन फिल्मों को चारों खाने चित कर दिया है।
कमाई
न 'राहु केतु' कमाल दिखा सकी, और न ही 'हैप्पी पटेल' की हंसी काम आई
सैकनिल्क के मुताबिक, वीर दास अभिनीत 'हैप्पी पटेल' ने 1.25 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली। फिर दूसरे दिन 1.6 करोड़ और तीसरे दिन 1.50 करोड़ रुपये कमाए। 3 दिनों में फिल्म ने 4.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया। उधर, पुलकित और वरुण शर्मा की 'राहु केतु' बॉक्स ऑफिस की दशा बदलने से चूक गई। इसने पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 1.65 करोड़ और तीसरे दिन 1.75 करोड़ रुपये कमाए। अब तक फिल्म का कारोबार 4.40 करोड़ रुपये हुआ है।
धु़रंधर
'धुरंधर' के आगे किसी की नहीं चल रही, 'द राजा साब' भी हारे
'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी, जिसका दबदबा बॉक्स ऑफिस पर अब तक कायम है। लोगों में फिल्म के प्रति इस कदर दीवानगी है कि इसने 45वें दिन 3.75 करोड़ कमाते हुए कुल 825.10 करोड़ का शानदार कारोबार कर लिया है। दूसरी ओर, प्रभास की 'द राजा साब' भी इसके आगे घुटने टेकते दिखी है। 10वें दिन यानी, रविवार को इसने महज 2.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके बाद फिल्म का कुल कारोबार 139.25 करोड़ रुपये हुआ है।