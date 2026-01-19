बॉक्स ऑफिस: 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' का बंटाधार, 'धुरंधर' ने फिर जीत ली बाजी

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर बाजी मारी

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Jan 19, 202609:37 am

क्या है खबर?

नए साल में बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों का आगमन हुआ, जिनसे दर्शकों ने खूब उम्मीदें लगाईं। इसके बावजूद यह फिल्में लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रहीं। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' रिलीज के बाद से निराशाजनक कमाई कर रही है। दूसरी ओर, पुलकित सम्राट की 'राहु केतु' भी बॉक्स ऑफिस पर बेदम रही। उधर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रिलीज के 45वें दिन भी इन फिल्मों को चारों खाने चित कर दिया है।