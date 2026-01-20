फिल्मों का ताजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानें

बॉक्स ऑफिस: 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' में से चौथे दिन किसने मारी बाजी? देखिए हाल

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am Jan 20, 202610:05 am

क्या है खबर?

कारोबारी दिनों की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं होती। वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने वाली कुछ फिल्मों की कमाई में तगड़ी गिरावट देखी जाती है, जैसा अभी 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' की कमाई में देखने को मिला है। एकल आंकड़े से शुरुआत करने वाली इन दोनों फिल्मों को पहले ही सोमवार को भारी गिरावट का मुंह देखना पड़ा। दूसरी ओर, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमी बैठी है।