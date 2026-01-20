बॉक्स ऑफिस: 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' में से चौथे दिन किसने मारी बाजी? देखिए हाल
क्या है खबर?
कारोबारी दिनों की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं होती। वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने वाली कुछ फिल्मों की कमाई में तगड़ी गिरावट देखी जाती है, जैसा अभी 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' की कमाई में देखने को मिला है। एकल आंकड़े से शुरुआत करने वाली इन दोनों फिल्मों को पहले ही सोमवार को भारी गिरावट का मुंह देखना पड़ा। दूसरी ओर, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमी बैठी है।
कलेक्शन
'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' की कमाई में दिखी समानता
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ से ओपनिंग लेने वाली 'हैप्पी पटेल' ने पहले सोमवार यानी, चौथे दिन सिर्फ 4 लाख रुपये कमाए हैं। इस तरह वीर दास की फिल्म अपने खाते में कुल 4.75 करोड़ रुपये जमा कर पाई है। उधर पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अभिनीत 'राहु केतु' का भी चौथे दिन बुरा हाल रहा। इसने भी सिर्फ 4 लाख रुपये कमाते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 4.8 करोड़ का कारोबार किया है।
धुरंधर
'धुरंधर' का क्रेज अभी भी बरकरार, 'द राजा साब' का बुरा हाल
रणवीर और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' को लेकर लोगों का क्रेज 7वें हफ्ते में भी नहीं थम रहा। इसने 46वें दिन 1.40 करोड़ कमाए हैं, जो 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' की कमाई के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 826.50 करोड़ कमाने में कामयाब साबित हुई है। प्रभास की 'द राजा साब' भी डूबती दिखाई दे रही है। इसने 11वें दिन 1.15 करोड़ कमाए हैं जिसके बाद फिल्म का कुल आंकड़ा 140.50 करोड़ रुपये हुआ है।