बोस्टन ब्लू सीजन 2: रॉजर्स के हादसे के बाद क्या हुआ? इस दिन से सुलझेगी हर गुत्थी
'बोस्टन ब्लू' का दूसरा सीजन CBS पर वापस आ रहा है। यह शुक्रवार, 9 अक्टूबर को रात 10 बजे (ईटी) प्रसारित होगा।
कहानी वहां से आगे बढ़ती है, जहां पिछले सीजन का फिनाले खत्म हुआ था, यानी उस पल के बाद जब डिटेक्टिव ब्रायन रॉजर्स की कार को जानबूझकर टक्कर मारकर नदी में धकेल दिया गया था।
`डॉनी वाह्लबर्ग` एक बार फिर `डैनी रीगन` के किरदार में दिखेंगे, जो इस बार और ज्यादा एक्शन के लिए तैयार हैं।
रीगन को करना पड़ेगा सार्जेंट परीक्षा के फैसले का सामना
शुरुआती एपिसोड्स में पता चलेगा कि डिटेक्टिव रॉजर्स के हादसे के बाद आखिर क्या हुआ था। यह भी चर्चा है कि `डैनी` सार्जेंट की परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं।
वहीं, डिटेक्टिव `लेना सिल्वर` भी ठीक होने के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट आई हैं। हमें `बोस्टन डी.ए.` `मे सिल्वर` को देखना मिलेगा, जो अपने पुनर्चुनाव अभियान और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे कई ड्रामे को एक साथ संभाल रही हैं।
शो में मुख्य कलाकार वापस आ रहे हैं, जिनमें `मरीसा रामिरेज` भी शामिल हैं। `जेमी रीगन` के रूप में `विल एस्टेस` एक खास गेस्ट अपीयरेंस में दिखेंगे।
नए एपिसोड्स `CBS` पर देखे जा सकते हैं या फिर `पैरामाउंट+` पर किसी भी समय `स्ट्रीम` किए जा सकते हैं।