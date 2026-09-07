बोस्टन ब्लू सीजन 2: रॉजर्स के हादसे के बाद क्या हुआ? इस दिन से सुलझेगी हर गुत्थी

शुरुआती एपिसोड्स में पता चलेगा कि डिटेक्टिव रॉजर्स के हादसे के बाद आखिर क्या हुआ था। यह भी चर्चा है कि `डैनी` सार्जेंट की परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं।

वहीं, डिटेक्टिव `लेना सिल्वर` भी ठीक होने के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट आई हैं। हमें `बोस्टन डी.ए.` `मे सिल्वर` को देखना मिलेगा, जो अपने पुनर्चुनाव अभियान और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे कई ड्रामे को एक साथ संभाल रही हैं।

शो में मुख्य कलाकार वापस आ रहे हैं, जिनमें `मरीसा रामिरेज` भी शामिल हैं। `जेमी रीगन` के रूप में `विल एस्टेस` एक खास गेस्ट अपीयरेंस में दिखेंगे।

नए एपिसोड्स `CBS` पर देखे जा सकते हैं या फिर `पैरामाउंट+` पर किसी भी समय `स्ट्रीम` किए जा सकते हैं।