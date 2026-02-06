बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' का प्रदर्शन जारी, 'मर्दानी 3' का 7वें दिन निकला दम

कलेक्शन

'बॉर्डर 2' 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने से इंच भर दूर

सनी की फिल्म 'गदर 2' ने 300 करोड़ के क्लब में जगह बनाई थी, और अब उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' यह कारनामा दिखाने के बेहद करीब है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 14वें दिन 3.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जिसके बाद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 294.25 करोड़ रुपये हो चुकी है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है जिसमें वरुण धवन, अहान शेट्‌टी और दिलजीत दोसांझ भी अहम किरदार में हैं।