बॉक्स ऑफिस: 'बॉर्डर 2' को 18वें दिन लगा जोर का झटका, 'मर्दानी 3' भी हुई धड़ाम

देखिए 'बॉर्डर 2' की ताजा कमाई के आंकड़े

सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 18वें दिन, यानी सोमवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह कमाई के आंकड़े वीकेंड के मुकाबले बेहद कम हैं, क्योंकि इसने 16वें दिन 5.25 करोड़ और 17वें दिन 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। हालांकि, फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 311.60 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब हो गई है। फिल्म का क्रेज लोगों में बरकरार है जिसकी बदौलत इसने दुनियाभर में लगभग 426 करोड़ का कारोबार कर लिया है।