'घर कब आओगे' का इंतजार खत्म, 'बॉर्डर 2' का गीत इन गायकों की आवाज में जारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की 'बॉर्डर 2', इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। ये साल 1997 में आई 'बॉर्डर' का सीक्वल है जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। सीक्वल के साथ-साथ इसके शानदार गीत 'घर कब ओओगे' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया। निर्माताओं ने गाने का ऑडियो वर्जन जारी कर दिया है, जिसे यूट्यूब सहित म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है।
गीत
'घर कब आओगे' को इन गायकों ने दी आवाज
'घर कब आओगे' गीत, फिल्म 'बॉर्डर' के लोकप्रिय गाने 'संदेशे आते हैं' का रीक्रिएटेड वर्जन है जिसकी अवधि 10 मिनट 34 सेकंड है। इसे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने मिलकर आवाज दी है। गाने के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, जबकि संगीत मिथुन ने दिया है। इसे सुनने के बाद प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं। 'बॉर्डर 2' में सनी के अलावा, दिलजीत, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां सुनिए 'घर कब आओगे' गीत
The Nation’s Anthem is here.— T-Series (@TSeries) January 2, 2026
A song born from the soul of India. 🇮🇳
India’s biggest musical collaboration arrives ! ❤️🫡#GharKabAaoge - audio out now
🔗- https://t.co/uABvcB8j3y
Video drops at 1800 hours.#Border2 releasing in cinemas on 23rd Jan 2026.@iamsunnydeol… pic.twitter.com/R2GIkoVU5P