'घर कब आओगे' का इंतजार खत्म, 'बॉर्डर 2' का गीत इन गायकों की आवाज में जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Jan 02, 202612:12 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की 'बॉर्डर 2', इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। ये साल 1997 में आई 'बॉर्डर' का सीक्वल है जो 23 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। सीक्वल के साथ-साथ इसके शानदार गीत 'घर कब ओओगे' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया। निर्माताओं ने गाने का ऑडियो वर्जन जारी कर दिया है, जिसे यूट्यूब सहित म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है।