बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' ने 17वें दिन काटा गदर, 'मर्दानी 3' को भी मिली बढ़त

कमाई

'बॉर्डर 2' ने 17वें दिन किया शानदार कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने गिरती कमाई के बाद तीसरे हफ्ते के वीकेंड में शानदार बढ़त हासिल की है। इसने 17वें 6.90 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने 16वें दिन 5.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था जिसके बाद कुल कारोबार 309.4 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। साल 2026 में 300 कराेड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह पहली फिल्म बन गई है जिसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी भी हैं।