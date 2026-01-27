'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'बॉर्डर 2' ने चौथे दिन लगाई लंबी छलांग, बंपर कमाई से लूट लिया बॉक्स ऑफिस

लेखन ज्योति सिंह 09:27 am Jan 27, 202609:27 am

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसे छुट्‌टी का पूरा फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इसने सबसे ज्यादा कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस लूट लिया है। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 'बॉर्डर 2' के आसपास इस वक्त कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं है।