'बॉर्डर 2' ने चौथे दिन लगाई लंबी छलांग, बंपर कमाई से लूट लिया बॉक्स ऑफिस
क्या है खबर?
अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसे छुट्टी का पूरा फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इसने सबसे ज्यादा कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस लूट लिया है। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 'बॉर्डर 2' के आसपास इस वक्त कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं है।
कमाई
'बॉर्डर 2' ने रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने चौथे दिन यानी, पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस आंकड़े के साथ फिल्म ने अपने पिछले तीनों दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे दिन 36.5 करोड़ और तीसरे दिन 54.5 करोड़ रुपये के साथ इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 180 करोड़ रुपये का नेट कारोबार कर लिया है।
फिल्म
'बॉर्डर 2' का दुनियाभर में बज रहा डंका
'बॉर्डर 2' की सफलता सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। इसे विदेशों में भी खूब सराहा जा रहा है। इसने सिर्फ 4 दिनों में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 239.4 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। चूकि फिल्म का कुल बजट 275 करोड़ बताया जाता है। ऐसे में अपनी लागत को वसूलने में फिल्म ज्यादा पीछे नहीं है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं।