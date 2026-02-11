'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई सनी देओल की इस फिल्म का रिकॉर्ड

'बॉर्डर 2' की बंपर कमाई भी नहीं तोड़ पाई सनी देओल की इस फिल्म का रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:41 am Feb 11, 202609:41 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की कल्ट फिल्म 'बॉर्डर' (1997) का सीक्वल 'बॉर्डर 2' इस वक्त सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रहा है। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 19 दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने कमाई के मामले में 2026 में रिलीज सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और 300 करोड़ के क्लब में जगह बनाई, लेकिन सनी अपनी ही एक फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। आइए जानते हैं ताजा कमाई।