अंशुला के लिए पिता बोनी कपूर ने लिखा भावुक पोस्ट, शादी समारोह की दिखाई झलकियां 

उन्होंने अंशुला की शादी व रिसेप्शन की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर साझा कीं और कैप्शन दिया, 'मेरी प्रतिभाशाली बेटी अंशुला की रोहन से शादी देखना एक ऐसी यादगार घटना है, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।'

सामने आई तस्वीरों में कपूर परिवार के अलावा, आमिर खान अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ नजर आए।

अन्य मेहमानों में माधुरी दीक्षित व श्रीराम नेने, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, हेमा मालिनी, जावेद जाफरी, सोनू निगम और बॉबी देओल समेत कई सितारे भी शामिल हुए।