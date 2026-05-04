जान्हवी कपूर की शादी पर पिता बोनी कपूर का बड़ा खुलासा, जानिए क्या है सच

जान्हवी को शिखर के साथ देखा गया

जान्हवी और शिखर को अक्सर पारिवारिक कार्यक्रमों और मंदिर दर्शन के दौरान एक साथ देखा जाता है, जिससे उनकी शादी को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। माना जाता है कि साल 2022 में पहले हुए ब्रेकअप के बाद वे फिर से एक साथ आए थे। हालांकि, फिलहाल जान्हवी अपनी आने वाली तेलुगू फिल्म 'पेद्दी' पर पूरा ध्यान दे रही हैं। इस फिल्म में वे राम चरण के साथ नजर आएंगी और यह 4 जून को रिलीज होगी। उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में प्यार को 'सेफ' बताया था। उन्होंने कहा था, "मैं अब पहले जितनी असहाय महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे उसका साथ मिलता है।"

हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर शिखर का नाम नहीं लिया था।