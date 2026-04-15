कार्तिक आर्यन की जीत, बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त आदेश- बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं होगा अभिनेता का नाम और चेहरा मनोरंजन Apr 15, 2026

बॉम्बे हाई कोर्ट उन विज्ञापनों और प्रचार सामग्री पर रोक लगाएगा, जो कार्तिक आर्यन के नाम, चेहरे या उनकी AI से बनी शक्ल का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना कर रहे हैं। कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह ऐसी सभी सामग्री को हटाने का आदेश जारी करेगा। कार्तिक के वकील ने इस दौरान बताया कि आजकल किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान का गलत इस्तेमाल करना कितना आसान हो गया है।