बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, लगाई जमकर फटकार

कोर्ट ने पुलिस के इस कदम पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने मामला बंद करने के लगभग 3 साल बाद इसे दोबारा क्यों खोला।

उन्होंने पूछा कि क्या पुलिस के पास ऐसा करने का कोई ठोस कानूनी आधार था। इस मामले में कुछ अहम सबूत भी गायब थे। जैसे, उस जगह का सीधा CCTV फुटेज नहीं मिला जहां से दिशा कथित तौर पर गिरी थीं।

गवाहों के बयान भी एक-दूसरे से मेल नहीं खाते थे, खासकर इस बात पर कि क्या दरवाजा अंदर से बंद था। इसके अलावा, राज्य के नियमों के अनुसार दिशा का पोस्ट-मॉर्टम 2 डॉक्टरों को करना चाहिए था, लेकिन इसे सिर्फ एक डॉक्टर ने किया था।

कोर्ट ने संकेत दिया कि शायद एक सही आपराधिक जांच ही आखिरकार उनके परिवार को कुछ जवाब दे सकती है।