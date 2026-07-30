राजेश खन्ना के मशहूर बंगले 'आशीर्वाद' को 'भूतिया' कहना पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने सुनाया फरमान

यह बंगला राजेश और उनसे पहले अभिनेता राजेंद्र कुमार दोनों के लिए काफी अहमियत रखता था। साल 2012 में राजेश के निधन के बाद, शशी ने 90 करोड़ रुपये में यह बंगला खरीदा।

उन्होंने इसे एक 4 मंजिला घर के रूप में फिर से बनवाया, लेकिन इसका मशहूर नाम 'आशीर्वाद' नहीं बदला। नए सिरे से बनवाने और नाम न बदलने के बावजूद बंगले को 'शापित' कहने वाली अफवाहें खत्म नहीं हुईं, जिससे आखिर में शशी को कानूनी कदम उठाना पड़ा।

अदालत का यह आदेश 21 अगस्त तक लागू रहेगा, जिसके बाद इस मामले पर दोबारा विचार किया जाएगा।