बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालचित्रवाणी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन; जानें वजह

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बालचित्रवाणी के 2 पूर्व कर्मचारियों, रवींद्र बिदकर और रामदास शेनगे की पेंशन की मांग खारिज कर दी है।

अदालत ने साफ किया कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं थे, इसलिए पेंशन के हकदार नहीं बन सकते। रवींद्र और रामदास ने SIET में काम किया था।

यह समूह केंद्र सरकार के फंड से शुरू हुआ था और बाद में एक स्वायत्त संस्था बन गया, लेकिन चूंकि इनके पास कोई सरकारी पद नहीं था और सरकारी सेवा के नियमों के मुताबिक ये रिटायर नहीं हुए, इसलिए अदालत ने इन्हें पेंशन के लिए अयोग्य पाया।