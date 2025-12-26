शिल्पा शेट्टी की छवि से छेड़छाड़ पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, दिया ये आदेश

आदेश शिल्पा के डीपफेक और फर्जी कंटेंट पर लगाई लगाम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा, "कोई भी व्यक्ति (चाहे स्टार हो या आम इंसान) को इस तरह दिखाना या पेश करना गलत है, जिससे उसकी निजता और सम्मान को नुकसान पहुंचे। शिल्पा शेट्टी की तस्वीरों और वीडियो के साथ छेड़छाड़ करना या डीपफेक बनाकर फैलाना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा कंटेंट बहुत ही आपत्तिजनक और परेशान करने वाला है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।"

उल्लंघन शिल्पा शेट्टी पर आपत्तिजनक कंटेंट से निजता का उल्लंघन कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति खासतौर पर किसी महिला की तस्वीर, वीडियो या पहचान का इस्तेमाल उसकी इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसा करना व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने ये भी माना कि शिल्पा एक जानी-मानी हस्ती हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट में उन्हें अशोभनीय तरीके से दिखाया गया है, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

Advertisement

चिंता शिल्पा की निजता और गरिमा को खतरा कोर्ट ने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को जारी रहने देना शिल्पा के मौलिक अधिकार, गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करेगा। इसी के चलते कोर्ट ने इसे तुरंत हटाने का आदेश दिया। शिल्पा ने ये याचिका उसी समय दायर की है, जब अधिकतर भारतीय सितारे अदालत का रुख कर रहे हैं, ताकि वो AI-जनित डीपफेक वीडियो, एडिट की गई तस्वीरें और बिना अनुमति के विज्ञापन/कमर्शियल प्रचार से अपनी पहचान, छवि और व्यक्तिक्व अधिकारों की रक्षा कर सकें।

Advertisement