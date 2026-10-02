सामंथा रुथ प्रभु डीपफेक केस में बड़ा फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहचान को लेकर कही अहम बात

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश दिया है कि वे उन सभी डीपफेक वीडियो और नकली कंटेंट को हटा दें, जिनमें अभिनेत्री सामंथा का नाम, तस्वीर या आवाज का गलत इस्तेमाल किया गया है।

सामंथा ने अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल होने पर एक अरजी दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

जस्टिस माधव जामदार ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकार उसके मौलिक अधिकारों का ही हिस्सा होते हैं।

इनमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता, निजता का अधिकार और मानवीय गरिमा के अधिकार शामिल हैं।