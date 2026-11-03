'रामायण' को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा दी, पायरेसी करने वालों की अब खैर नहीं

गॉडपावर मीडिया की टीम को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उनके फिल्म के ट्रेलर चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर डिजिटल नेटवर्क पर फैला दिए गए थे।

कोर्ट के आदेश में उन अज्ञात लोगों (जिन्हें "जॉन डो" कहा गया है) को निशाना बनाया गया है, जो फुटेज ऑनलाइन लीक कर रहे थे।

गूगल और बाकी प्लेटफॉर्म्स ने नियम तोड़ने वाले किसी भी लिंक को हटाने में मदद करने का भरोसा दिया है। कोर्ट से इस मामले पर आगे की जानकारी दिसंबर में मिलने की उम्मीद है।