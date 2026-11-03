'रामायण' को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा दी, पायरेसी करने वालों की अब खैर नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' को अस्थायी कॉपीराइट सुरक्षा दी है। इससे फिल्म की 5 नवंबर को रिलीज होने से पहले उसकी गैरकानूनी रिकॉर्डिंग या शेयरिंग पर रोक लग गई है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISPs) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया गया है कि अगर उन्हें पायरेटेड कंटेंट के बारे में बताया जाता है, तो वे उसे तुरंत हटा दें।
लीक के बाद गॉडपावर मीडिया ने की सामग्री हटाने की अपील
गॉडपावर मीडिया की टीम को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उनके फिल्म के ट्रेलर चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर डिजिटल नेटवर्क पर फैला दिए गए थे।
कोर्ट के आदेश में उन अज्ञात लोगों (जिन्हें "जॉन डो" कहा गया है) को निशाना बनाया गया है, जो फुटेज ऑनलाइन लीक कर रहे थे।
गूगल और बाकी प्लेटफॉर्म्स ने नियम तोड़ने वाले किसी भी लिंक को हटाने में मदद करने का भरोसा दिया है। कोर्ट से इस मामले पर आगे की जानकारी दिसंबर में मिलने की उम्मीद है।