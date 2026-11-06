अमिताभ बच्चन के घर से बॉम्बे हाईकोर्ट तक को धमकी

अमिताभ बच्चन को फिर मिली धमकी, 'जलसा' समेत 4 जगहों को बम से उड़ाने की चेतावनी

लेखन नेहा शर्मा 02:54 pm Nov 06, 202602:54 pm

क्या है खबर?

मुंबई में शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट, महालक्ष्मी रेसकोर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और तीनों जगहों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। हालांकि, पुलिस की तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस अब फर्जी ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए मामले की बारीकी से जांच कर रही है।