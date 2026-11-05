रूपाली गांगुली के हक में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

रूपाली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि बिना इजाजत ऑनलाइन और ऑफलाइन उनकी निजी तस्वीरों, वीडियो और अन्य सामग्रियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

अभिनेत्री ने कहा था कि उन्हें अपने व्यक्तित्व, नाम, सिग्नेचर, आवाज, इमेज, समानता, तौर-तरीके और दूसरी खासियतों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पूरा कंट्रोल रखने का अधिकार है। इसका इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से अपील की थी, जिसमें उन्हें राहत मिली है।