बोमन ईरानी ने प्रियदर्शन के लिए छोड़ी अपनी सालों की तैयारी, 'हैवान' में दिखेगा अनोखा अंदाज

बोमन ने बताया कि प्रियदर्शन चाहते हैं कि कलाकार अपने डायलॉग स्वाभाविक तरीके से बोलें।

उन्होंने कहा, "तब मेरी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कलाकार को वैसे ढाला जा सकता है जैसा निर्देशक चाहता है।"

निर्देशक की सोच के हिसाब से काम करना उन्हें ताजगी भरा लगा। 'हैवान' में सैयामी खेर, श्रिया पिलगांवकर, राजपाल यादव, शारिब हाशमी और दिवंगत असरानी जैसे कई कलाकार भी हैं।

बोमन ने कहा कि इस टीम के साथ काम करने से उन्हें सहयोगी फिल्म निर्माण और प्रियदर्शन के रचनात्मक तरीकों को गहराई से जानने का मौका मिला।