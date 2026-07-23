अगस्त 2026 में रिलीज होंगी कई बॉलीवुड फिल्में, देखें सूची

इमरान 'आवारापन 2' में एक बार फिर शिवम के किरदार में दिखेंगे। उनके साथ दिशा पटानी भी नजर आएंगी। फिल्म का संगीत अमाल मल्लिक ने तैयार किया है।

राजकुमार संतोषी ने 'बटवारा 1947' को निर्देशित किया है, जिसमें सनी और शबाना आजमी अहम किरदार में हैं। यह फिल्म बंटवारे के दौर की कहानी है और मशहूर उर्दू नाटक 'जिस लाहौर नै वेख्या ओ जमेई नै' से प्रेरित है।

महीने के आखिर में श्रद्धा की 'ईथा' भी आएगी। यह फिल्म 'तमाशा' कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। इसी के साथ अनुपम खेर भी 'खोसला का घोसला 2' से लौट रहे हैं।

अगर आपको अलग-अलग तरह की फिल्में पसंद हैं, तो इस महीने सिनेमाघरों में आपके लिए कुछ खास जरूर है।