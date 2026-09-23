जीनत अमान का बड़ा बयान, बताया बॉलीवुड में महिलाओं के लिए कैसे बदल रहा है खेल
जीनत अमान, जो 1970 के दशक से बॉलिवुड में एक मशहूर चेहरा बनी हुई हैं, ने हाल ही में इस बात पर गौर किया कि इंडस्ट्री में महिलाओं की भूमिका कैसे बदले हैं।
उनका मानना है कि अब पहले की तुलना में ज्यादा मौके हैं, पर सच्ची बराबरी अभी भी दूर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "मुझे लगता है कि आज महिलाओं के पास ज्यादा संभावनाएं हैं, पर मैं संभावना और बराबरी को एक नहीं मानती।"
जीनत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को देती हैं इसका श्रेय
जीनत को याद है कि कैसे शुरुआती बॉलिवुड ज्यादातर पुरुषों की दुनिया हुआ करती थी, जहां महिलाओं के लिए बड़ी भूमिकाएं बहुत कम मिलती थीं।
उनके मुताबिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस पुराने चलन को बदलकर रख दिया। अब ऐसी महिला किरदारों को जगह मिल रही है, जो सिर्फ प्रेमिकाएं बनकर नहीं रहतीं, बल्कि जटिल और गहरे किरदार निभा पाती हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि आज की अभिनेत्रियों को नए-नए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर लगातार नजर में रहना, लेकिन फिर भी वे खुद से जुड़ी रहने में कामयाब हो रही हैं।