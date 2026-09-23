जीनत अमान का बड़ा बयान, बताया बॉलीवुड में महिलाओं के लिए कैसे बदल रहा है खेल

जीनत को याद है कि कैसे शुरुआती बॉलिवुड ज्यादातर पुरुषों की दुनिया हुआ करती थी, जहां महिलाओं के लिए बड़ी भूमिकाएं बहुत कम मिलती थीं।

उनके मुताबिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस पुराने चलन को बदलकर रख दिया। अब ऐसी महिला किरदारों को जगह मिल रही है, जो सिर्फ प्रेमिकाएं बनकर नहीं रहतीं, बल्कि जटिल और गहरे किरदार निभा पाती हैं।

उन्होंने ये भी बताया कि आज की अभिनेत्रियों को नए-नए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर लगातार नजर में रहना, लेकिन फिर भी वे खुद से जुड़ी रहने में कामयाब हो रही हैं।