OTT की दुनिया में सनी देओल से पहले उतर चुके हैं ये दिग्गज सितारे

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आलिया भट्ट और सुष्मिता सेन

आलिया भट्ट ने साल 2022 में OTT की दुनिया में कदम रखा था। उनका डिजिटल डेब्यू डार्क कॉमेडी फिल्म 'डार्लिंग्स' से हुआ। यह फिल्म 5 अगस्त, 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ शेफाली शाह और विजय वर्मा भी दिखाई दिए थे। क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'आर्या' से सुष्मिता सेन ने अपने डिजिटल डेब्यू किया था। यह सीरीज 2020 में जियो हॉटस्टार पर आई थी। इसमें सुष्मिता के साथ-साथ सिकंदर खेर भी अहम भूमिका में थे।