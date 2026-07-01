OTT की दुनिया में सनी देओल से पहले उतर चुके हैं ये दिग्गज सितारे
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल अब बड़े पर्दे के बाद OTT पर भी अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। वह फिल्म 'इक्का' के साथ नेटफ्लिक्स पर डिजिटल डेब्यू करेंगे। यह फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी। हालांकि, सनी से पहले वरुण धवन और शाहिद कपूर जैसे बड़े सितारे भी अपना डिजिटल डेब्यू कर चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किन-किन बॉलीवुड सितारों ने OTT पर डेब्यू किया है।
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वरुण धवन और शाहिद कपूर
बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बनी' के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू किया था। यह सीरीज 7 नवंबर, 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज में उनके साथ सामंथा रुथ प्रभु भी नजर आई थीं। शाहिद कपूर OTT की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने वेब सीरीज 'फर्जी' से डेब्यू किया था। ये सीरीज फरवरी 2023 में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई थी।
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आलिया भट्ट और सुष्मिता सेन
आलिया भट्ट ने साल 2022 में OTT की दुनिया में कदम रखा था। उनका डिजिटल डेब्यू डार्क कॉमेडी फिल्म 'डार्लिंग्स' से हुआ। यह फिल्म 5 अगस्त, 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ शेफाली शाह और विजय वर्मा भी दिखाई दिए थे। क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'आर्या' से सुष्मिता सेन ने अपने डिजिटल डेब्यू किया था। यह सीरीज 2020 में जियो हॉटस्टार पर आई थी। इसमें सुष्मिता के साथ-साथ सिकंदर खेर भी अहम भूमिका में थे।
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अजय देवगन और सैफ अली खान
अजय देवगन ने वेब सीरीज 'रुद्र - द एज ऑफ डार्कनेस' के जरिए OTT की दुनिया में कदम रखा था। यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज मार्च 2022 में हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। सैफ अली खान ने साल 2018 में वेब सीरीज 'स्केयर्ड गेम्स' के जरिए OTT डेब्यू किया था। यह नेटफ्लिक्स पर आई थी। इसमें सैफ के साथ-साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला और कुब्रा सैत नजर आए थे।