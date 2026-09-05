बॉलीवुड के इन सितारों ने करियर के बीच लिया बड़ा फैसला, अभिनय छोड़कर चुनी नई राह
क्या है खबर?
फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल करना हर कलाकार का सपना होता है। हालांकि, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होंने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद अभिनय से दूरी बना ली। कुछ ने निजी कारणों से फिल्मों से किनारा किया तो कुछ ने अपने लिए नई राह चुनी। इन कलाकारों ने भले ही बड़े पर्दे से दूरी बना ली हो, लेकिन वो आज भी दर्शकों के दिलों में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो सितारे।
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भाग्यश्री और ट्विंकल खन्ना
सलमान खान के साथ अपनी पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' से भाग्यश्री रातों-रात मशहूर हो गई थीं। हालांकि, इस फिल्म के बाद उन्होंने शादी कर ली और फिर फिल्मों से दूरी बना ली।
ट्विंकल खन्ना ने 1995 में आई फिल्म 'बरसात' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि, उनका करियर कुछ खास नहीं रहा। साल 2001 में फिल्म 'लव के लिए कुछ भी करेगा' के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। वो अब एक लेखिका और स्तंभकार हैं।
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अनु अग्रवाल और नम्रता शिरोडकर
'आशिकी' ने अनु अग्रवाल को 90 के दशक में खास पहचान दिलाई थी। इसके बाद वो घर-घर में जानी-पहचानी हस्ती बन गईं। बाद में उन्होंने आध्यात्मिकता, योग और लेखन को अपनाया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली।
नम्रता शिरोडकर का करियर 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत तक काफी सफल रहा। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। फिर महेश बाबू से शादी करने के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और फिर अपने परिवार पर ध्यान देने लगीं।
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जायरा वसीम और ममता कुलकर्णी
जायरा वसीम ने 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' जैसी फिल्मों से बहुत कम उम्र में ही बड़ी पहचान बना ली थी। शानदार करियर होने के बावजूद, उन्होंने 2019 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया।
ममता कुलकर्णी 1990 के दशक में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने 'करण अर्जुन' जैसी फिल्मों में काम किया था। हालांकि, फिर वो अचानकर सिनेमा से गायब हो गईं और लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया।