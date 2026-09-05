कामयाबी के बीच अभिनय से दूर हो गए ये बॉलीवुड सितारे

बॉलीवुड के इन सितारों ने करियर के बीच लिया बड़ा फैसला, अभिनय छोड़कर चुनी नई राह

लेखन अंशिका शुक्ला 12:39 pm Sep 05, 202612:39 pm

क्या है खबर?

फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल करना हर कलाकार का सपना होता है। हालांकि, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिन्होंने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद अभिनय से दूरी बना ली। कुछ ने निजी कारणों से फिल्मों से किनारा किया तो कुछ ने अपने लिए नई राह चुनी। इन कलाकारों ने भले ही बड़े पर्दे से दूरी बना ली हो, लेकिन वो आज भी दर्शकों के दिलों में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो सितारे।