OTT की दुनिया ने बदल दी इन सितारों की जिंदगी

बड़े पर्दे पर रहे फीके, लेकिन OTT पर छा गए ये 5 बॉलीवुड सितारे

लेखन अंशिका शुक्ला 11:08 am Jun 23, 202611:08 am

क्या है खबर?

फिल्मों से करियर की शुरुआत करने वाले कई कलाकारों को वह पहचान नहीं मिल पाई, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हालांकि, OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज ने उनकी किस्मत बदल दी। दमदार कहानियों और मजबूत किरदारों के जरिए इन अभिनेताओं ने अपनी अभिनय क्षमता साबित की और दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। आज ये सितारे OTT की दुनिया में राज कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन कलाकारों के बारे में, जिन्हें असली लोकप्रियता वेब सीरीज से मिली।