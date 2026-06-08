बॉलीवुड 'हैरी पॉटर' में सैफ अली खान का जलवा, मुख्य तिकड़ी पर छिड़ी गरमागरम बहस
AI से बनी एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। इसमें बॉलीवुड के बड़े सितारों को 'हैरी पॉटर' के अलग-अलग किरदारों में दिखाया गया है।
इसमें कार्तिक आर्यन हैरी के रोल में हैं, कृति सैनन हर्माइनी बनी हैं और वरुण धवन ने रॉन का किरदार निभाया है, लेकिन सैफ अली खान का स्नेप वाला किरदार लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और उनकी खूब तारीफ हो रही है।
बाकी किरदारों में कंगना रनौत बेलैट्रिक्स के रूप में, संजय दत्त लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, विद्या बालन अंब्रिज और रणबीर कपूर ड्रेको के तौर पर नजर आ रहे हैं।
'हैरी पॉटर' की मुख्य तिकड़ी की कास्टिंग पर दर्शकों में मतभेद
एक ओर जहां सैफ और कंगना जैसे कलाकारों को उनके किरदार के लिए खूब सराहा जा रहा है, वहीं मुख्य तिकड़ी यानी कार्तिक, कृति और वरुण की कास्टिंग को लेकर दर्शकों के बीच थोड़ी बहस छिड़ गई है।
कुछ दर्शक कार्तिक, कृति और वरुण को हैरी, हर्माइनी और रॉन के रूप में पचा नहीं पा रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर गरमागरम बहस का मुद्दा बन गया है।