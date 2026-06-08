बॉलीवुड 'हैरी पॉटर' में सैफ अली खान का जलवा, मुख्य तिकड़ी पर छिड़ी गरमागरम बहस मनोरंजन Jun 08, 2026

AI से बनी एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। इसमें बॉलीवुड के बड़े सितारों को 'हैरी पॉटर' के अलग-अलग किरदारों में दिखाया गया है।

इसमें कार्तिक आर्यन हैरी के रोल में हैं, कृति सैनन हर्माइनी बनी हैं और वरुण धवन ने रॉन का किरदार निभाया है, लेकिन सैफ अली खान का स्नेप वाला किरदार लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और उनकी खूब तारीफ हो रही है।

बाकी किरदारों में कंगना रनौत बेलैट्रिक्स के रूप में, संजय दत्त लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, विद्या बालन अंब्रिज और रणबीर कपूर ड्रेको के तौर पर नजर आ रहे हैं।