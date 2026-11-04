लकी अली ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, क्या जाली दस्तखत से हड़पी गई पुश्तैनी जमीन?

लकी का कहना है कि उन्हें मामला बंद होने से पहले आपत्ति दर्ज कराने का मौका ही नहीं मिला, जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगता।

असल मुद्दा यह है कि 1989 के कुछ दस्तावेजों पर उनके दिवंगत पिता और सौतेली मां के दस्तखत जाली हो सकते हैं। इसी वजह से उनकी जमीन बिना सही जांच-पड़ताल के ट्रांसफर कर दी गई।

वह चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले की और गहराई से जांच करे, क्योंकि उनका तर्क है कि पहली जांच में कई अहम जानकारीयां छूट गई थीं।