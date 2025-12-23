इस साल री-रिलीज फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, कमाई से निर्माता भी मालामाल

साल 2025 में भारतीय बॉक्स ऑफिस ने 'छावा', 'सैयारा' और 'कांतारा: चैप्टर 1' जैसी सफल फिल्मों का स्वाद चखा है। इस वक्त रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' तहलका मचा रही है। देखा जाए तो कुछ री-रिलीज फिल्में भी रही हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक फिल्म तो ऐसी है जो फ्लॉप थी, लेकिन दोबारा रिलीज होकर सुपरहिट बन गई। जानिए इन फिल्मों के बारे में।

#1 'बाहुबली: द एपिक' एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज फिल्म रही है। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 39 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्राॅस कलेक्शन किया था। प्रभास और राणा दग्गुबाती अभिनीत इस फिल्म की पहली किस्त 'बाहुबली' 2015 में रिलीज हुई थी। 2017 में इसकी दूसरी किस्त 'बाहुबली 2' रिलीज हुई थी। निर्माताओं ने 10 साल की सफलता का जश्न मनाते हुए दोनों किस्तों को मिलाकर 'बाहुबली: द एपिक' बनाई थी।

#2 & #3 'सनम तेरी कसम' और 'तुम्बाड' बॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'तुम्बाड' 2018 में रिलीज हुई थी जिसे 2025 में दोबारा रिलीज किया गया। अनिल बर्वे और आनंद गांधी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दोबारा रिलीज होकर करीब 37.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। हर्षवर्धन राणे की फ्लॉप फिल्म 'सनम तेरी कसम' ने इस साल री-रिलीज हाेकर इसने बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 42.28 करोड़ कमाए। इसने भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी री-रिलीज फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

Advertisement