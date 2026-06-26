बॉलीवुड की चमचमाती कमाई के पीछे क्रू का कड़वा सच, 400 पेमेंट विवादों ने खोली पोल

FWICE 400 पेमेंट विवादों को संभाल रहा है

लेखक रोपल केवालिया ने बताया कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट तभी बनते हैं जब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है, जिसकी वजह से लेखकों को पेमेंट मिलने में कई महीने लग जाते हैं।

मेकअप आर्टिस्ट एम्बर ने बताया कि जूनियर क्रू को एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 2 हजार रुपये मिलते हैं, जिसमें उनके आने-जाने का खर्चा भी शामिल नहीं होता।

FWICE यूनियन अभी 400 ऐसे पेमेंट विवादों से जूझ रही है। FWICE के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी ने इसके लिए गैर-पंजीकृत निर्माताओं और पेचीदा बिजनेस मॉडल्स को जिम्मेदार ठहराया है। यह सब ऐसे हालात में हो रहा है जब बॉलीवुड की कमाई लगातार बढ़ रही है।