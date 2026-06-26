बॉलीवुड की चमचमाती कमाई के पीछे क्रू का कड़वा सच, 400 पेमेंट विवादों ने खोली पोल
एक तरफ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग, जैसे लेखक, तकनीशियन और मेकअप आर्टिस्ट, मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं।
उन्हें अक्सर पेमेंट मिलने में देरी होती है, उनकी कमाई भी घट गई है और मुंबई का महंगा रहन-सहन उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देता है।
इतनी तंगी देखकर कुछ लोगों ने तो अपना पेशा ही बदल लिया है या इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया है।
FWICE 400 पेमेंट विवादों को संभाल रहा है
लेखक रोपल केवालिया ने बताया कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट तभी बनते हैं जब प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है, जिसकी वजह से लेखकों को पेमेंट मिलने में कई महीने लग जाते हैं।
मेकअप आर्टिस्ट एम्बर ने बताया कि जूनियर क्रू को एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 2 हजार रुपये मिलते हैं, जिसमें उनके आने-जाने का खर्चा भी शामिल नहीं होता।
FWICE यूनियन अभी 400 ऐसे पेमेंट विवादों से जूझ रही है। FWICE के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी ने इसके लिए गैर-पंजीकृत निर्माताओं और पेचीदा बिजनेस मॉडल्स को जिम्मेदार ठहराया है। यह सब ऐसे हालात में हो रहा है जब बॉलीवुड की कमाई लगातार बढ़ रही है।