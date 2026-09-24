राघव जुयाल से पहले, दक्षिण सिनेमा में खूंखार विलेन बनकर छाए ये बॉलीवुड अभिनेता

जैकी श्रॉफ उन सितारों में से हैं, जिन पर हर किरदार खूब जंचता है। अगर साउथ फिल्मों की बात करें, तो उन्होंने रजनीकांत की 'जेलर' (2023) में खलनायक वर्मन का किरदार निभाया था।

इससे पहले, प्रभास की फिल्म 'साहो' (2019) में वह विलेन रॉय का किरदार निभा चुके हैं।

यश की फिल्म 'KGF 2' (2022) में संजय दत्त ने खलनायक (अधीरा) का किरदार निभाकर तहलका मचा दिया था। वह विजय की फिल्म 'लियो' (2023) में भी विलेन बने दिखे थे।