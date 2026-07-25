बॉलीवुड के ये बड़े सितारे अब साउथ में दिखाएंगे जलवा

बॉलीवुड से साउथ का सफर, बड़े पर्दे पर नई पारी खेलने जा रहे ये सितारे

लेखन अंशिका शुक्ला 09:11 am Jul 25, 202609:11 am

क्या है खबर?

हिंदी सिनेमा के कई लोकप्रिय अभिनेता अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों का भव्य कैनवास, बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स और दमदार कहानियां बॉलीवुड कलाकारों को नए व चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने का शानदार मौका दे रही हैं। दर्शक भी अपने पसंदीदा हिंदी सिनेमा के सितारों को साउथ की बड़ी फिल्मों में अलग अंदाज में देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं।