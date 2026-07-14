बोधि ट्री मल्टीमीडिया ने त्रिपुरा सरकार के साथ की साझेदारी, क्रिएटर्स को देगा नई उड़ान
बोधि ट्री मल्टीमीडिया ने त्रिपुरा सरकार के साथ एक समझौता किया है। इसका मकसद राज्य के डिजिटल मीडिया क्षेत्र को बेहतर बनाना और यहां के स्थानीय क्रिएटर्स को बढ़ावा देना है।
इस समझौते के तहत, कंपनी नए प्लेटफॉर्म बनाएगी, मार्केटिंग के हुनर को धार देगी और आधुनिक मीडिया समाधान लाएगी। इन सभी कदमों से एक तकनीक-समृद्ध क्रिएटिव इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है।
कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, मौतिक तोलिया ने बताया कि बोधि ट्री अपनी विशेषज्ञता का उपयोग नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और त्रिपुरा के क्रिएटर्स को सशक्त करने के लिए करेगी।
बोधि ट्री ने बदली अपनी रणनीति
मंगलवार को बोधि ट्री के शेयर 6.32 रुपये पर बंद हुए, जो उस दिन मामूली गिरावट के साथ थे। इस साल अब तक इनमें 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
शेयरों में हालिया उतार-चढ़ाव के बावजूद, यह साझेदारी कंपनी के लिए एक नई राह दिखा रही है। कंपनी अब केवल कंटेंट (सामग्री) बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि टीवी, OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तकनीक-आधारित इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रही है।
यह कदम भारत के डिजिटल मीडिया क्षेत्र में भविष्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।