अर्जुन चक्रवर्ती और श्रुति दास अनोखी रोम-कॉम 'मिल्टन' में निभाएंगे मुख्य भूमिका, जानिए क्या है इसकी कहानी?
निर्देशक बोधादित्य बनर्जी की नई फिल्म 'मिल्टन' रोमांस को एक नए अंदाज में पेश करती है। इसकी कहानी एक कठपुतली कलाकार की गुड़िया की है, जो समय का सफर करके आज के कोलकाता शहर में आ जाती है।
फिल्म में अर्जुन चक्रवर्ती और श्रुति दास मुख्य भूमिका में हैं। यह रोमांस, कॉमेडी और थ्रिलर का बेहतरीन मिश्रण है, जो आधुनिक रिश्तों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को भी गहराई से दिखाती है।
बोधादित्य चाहते हैं कि 'मिल्टन' से अनोखे रोमांस की वापसी हो
बोधादित्य की इच्छा है कि 'मिल्टन' भारतीय सिनेमा में थोड़ी हटकर प्रेम कहानियों का दौर वापस लाए। वह कहते हैं, 'यह एक मजेदार कहानी है, जिसमें खोया हुआ प्यार, पुरानी यादें, बिछड़ों का मिलना, एक शानदार सूर्यास्त और हां, एक विलेन भी है।'
फिल्म को नियॉन लाइटों से सजे कोलकाता में फिल्माया गया है और इसका संगीत जेन जी के लिए तैयार किया गया है।
यह फिल्म आज के रिश्तों की चुनौतियों के साथ पुरानी यादों को भी खंगालती है, इसलिए खासकर युवा दर्शकों को यह बहुत पसंद आएगी।