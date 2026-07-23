अर्जुन चक्रवर्ती और श्रुति दास अनोखी रोम-कॉम 'मिल्टन' में निभाएंगे मुख्य भूमिका, जानिए क्या है इसकी कहानी?

बोधादित्य की इच्छा है कि 'मिल्टन' भारतीय सिनेमा में थोड़ी हटकर प्रेम कहानियों का दौर वापस लाए। वह कहते हैं, 'यह एक मजेदार कहानी है, जिसमें खोया हुआ प्यार, पुरानी यादें, बिछड़ों का मिलना, एक शानदार सूर्यास्त और हां, एक विलेन भी है।'

फिल्म को नियॉन लाइटों से सजे कोलकाता में फिल्माया गया है और इसका संगीत जेन जी के लिए तैयार किया गया है।

यह फिल्म आज के रिश्तों की चुनौतियों के साथ पुरानी यादों को भी खंगालती है, इसलिए खासकर युवा दर्शकों को यह बहुत पसंद आएगी।