यौन उत्पीड़न केस में नया मोड़, माफी के बाद बॉबी चेम्मनूर ने अभिनेत्री से मांगी केस वापसी

अभिनेत्री ने क्यों दर्ज की 30 शिकायतें?

बॉबी पर अनुचित टिप्पणियां करने और ऑनलाइन अश्लील सामग्री साझा करने का आरोप लगाया गया है।

जमानत मिलने के बाद, बॉबी ने शुरुआत में जेल में ही रहने का फैसला किया था। उन्होंने यह कदम उन कैदियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उठाया था, जो खुद जमानत राशि का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे।

बाद में उन्होंने अदालत में बिना किसी शर्त के माफी भी मांगी। अभिनेत्री ने उन पर आरोप लगाया कि वह कार्यक्रमों में उनका पीछा भी करते थे।

हाल ही में अभिनेत्री ने अपने एक पोस्ट पर अश्लील टिप्पणी करने वाले 30 लोगों के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।