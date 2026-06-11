बॉबी देओल ने मां प्रकाश कौर को बताया अपनी असली ताकत

बॉबी देओल बोले- लोगों को लगता पापा ने हमारा परिवार संवारा, पर असली हकदार मेरी मां

लेखन नेहा शर्मा 02:47 pm Jun 11, 202602:47 pm

क्या है खबर?

अभिनेता बॉबी देओल ने हाल ही में अपने परिवार और परवरिश पर एक बेहद भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके और उनके भाई सनी देओल की कामयाबी और अच्छे संस्कारों के पीछे उनके पिता धर्मेंद्र से कहीं ज्यादा उनकी गृहणी मां प्रकाश कौर का हाथ है। बॉबी के मुताबिक, उनके पिता धर्मेंद्र हमेशा फिल्मों की शूटिंग और काम में व्यस्त रहते थे, ऐसे में उनकी मां ने अकेले ही पूरे घर को संभाला और बच्चों की परवरिश की।